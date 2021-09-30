人夫奉命去好市多買肉，網見3選擇驚呆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

近日一位人夫分享，他奉老婆的命令去好市多買肉，迅速選擇3樣產品回家，分別是可頌三明治、鮭魚壽司和蜂蜜櫻桃鴨腿，還沾沾自喜地說「各種肉都買了一點，感覺可以交差。」但原PO的選擇卻讓不少網友看了擔憂直呼，老婆要你買生肉，但你買熟的，這樣真的會被揍，建議還是別回家了。另也有人關心說「勇者，你還活著嗎？」

一名男網友日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，老婆交代他去採買肉類回家，他去逛了好市多，毫不猶豫選擇自己愛吃的3樣產品，回家以後還興高采烈的告訴老婆「雞、鴨、豬、牛、魚都買了一點，還千元有找」。

男網友透露，自己在好市多總共買了3樣東西，首先是可頌三明治，裡面有雞肉片、牛肉片和豬肉片，一盒直接獲得3種肉類；另外他還選擇了鮭魚壽司與蜂蜜櫻桃鴨腿，並暗自竊喜自己這樣應該可以交差。

不少網友看了默默在心裡替原PO點燈，認為這些東西買回家應該會被老婆殺死。「你東西上繳人快跑保命」、「進門前護膝先穿好」、「我是建議你不要回去」、「這樣不會挨揍嗎」、「死定了」、「覺得你死定了+1」、「她要生的你買熟的，應該會被踹飛」、「此肉非彼肉」，也有網友關心說「勇者，你還活著嗎？」

另也有許多網友歪樓好奇櫻桃鴨腿好不好吃，「那個鴨腿好吸引人」、「鴨腿看起來很好吃耶」、「鴨腿好吃嗎？上次很想買」。對此，原PO則留言回應說，「鴨腿是無骨的，老婆先煎過再切片，蠻好吃的」。