對於國人關心的中國恆大集團債務風暴，櫃買中心表示，上櫃市場包括國際債券、債券ETF投資成分債券以及ETN指數連結成分股票，對於中國恆大集團的股債投資均零曝險。

櫃買中心指出，截至110年9月底，國際債券流通在外屬於中國註冊法人發行的債券共9檔，總計人民幣60億元，占國際債券總流通在外餘額的0.48％，其中屬大陸地區政策性銀行、國有銀行、股份制銀行及該等銀行之海外分行或子行者有8檔，另1檔為台灣金融機構於大陸地區設立之子行所發行，目前並未開放中國非銀行業來台發行國際債券。

櫃買中心同時表示，目前上櫃債券ETF共有90檔，投資標的地區為中國者計有12檔，其中11檔限定投資中國國債或中國政策性金融債券，另有1檔投資中國美元投資等級債券，經查該檔ETF未持有中國恆大集團相關公司之債券。

此外，上櫃ETN目前共有15檔，其中4檔之標的指數含有大陸地區公司之股票，經查亦均無持有中國恆大集團相關公司之股票。

櫃買中心提醒，投資人若想了解債券ETF或ETN之投資組合內容，可參閱各投信公司或發行ETN證券商網站，以及公開資訊觀測站(https：／／mops.twse.com.tw) 之投資專區。