大陸央視新聞用戶端9月30 日報導，9月29日，國際奧會主席巴赫主持召開國際奧會執行委員會會議，國際帕奧會主席帕森斯列席。會議審議了北京2022年冬奧會和冬帕奧會疫情防控關鍵政策。決定京冬奧及冬帕奧不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

國際奧會當日表示，國際奧會、國際帕奧會對允許向中國境內觀眾出售比賽門票表示歡迎。

這將通過讓觀眾親身體驗冬奧會和冬帕奧會的冬季運動，為場館帶來良好的氛圍，並促進中國冬季運動的發展。

面對新冠疫情蔓延的不確定性，北京冬奧組委與國際奧會建立了會商工作機制，與各利益相關方密切溝通，本著對運動員、對奧林匹克大家庭等所有利益相關方生命健康高度負責的態度，始終堅守安全底線，把疫情防控放在首位，以實現安全如期辦賽的目標。在與國際奧會、國際帕奧會共同研究討論後，決定對各利益相關方關注的幾個重點問題進行說明。

1.關於疫苗接種政策

執行嚴格的疫苗接種政策。北京2022年冬奧會和冬帕奧會參賽運動員疫苗接種｢應接盡接」。其他人員執行｢二選一」政策，即來華前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

世界衛生組織或相關國際組織認可，或相關國家／地區官方批准的所有疫苗均被承認。

2.關於賽時閉環管理政策

從1月23日至冬帕奧會結束，將實施閉環管理，以確保冬奧會的安全舉辦。閉環管理涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。在閉環內，參與者將只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動。閉環內將使用冬奧會專用交通系統。

3.關於觀眾政策

不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

境內觀眾需要遵守的具體疫情防控要求以及票務工作具體安排正在研究制定中，確定後將適時向社會發布。

4.關於註冊賓客政策

北京冬奧組委和國際奧會正在評估和優化所有活動，貫徹非必要不來華原則。根據這一原則，國際奧會執委會決定取消所有利益相關方的隨賓註冊類別。

5.關於住宿政策

除運動員和部分隨隊官員入住冬奧村外，所有註冊人員都將入住北京冬奧組委簽約飯店，遵守北京冬奧會疫情防控要求。

6.關於核酸檢測

所有進入閉環內的境內外冬奧參與人員和工作人員都將進行每日核酸檢測。

按計畫，北京冬奧組委將於10月下旬發布第一版《防疫手冊》，12月第二版。相關政策還將在《防疫手冊》中得到更為詳細的說明。

截至目前，北京2022年冬奧會和冬帕奧會各項籌備工作正在積極有序推進。2020年底，所有競賽場館已如期完工；2021年內，所有非競賽場館也將如期交付。2021年2月和4月，｢相約北京」雪上專案、滑行專案和冰上專案系列國內測試活動圓滿完成；10月至12月，還計畫組織10項國際測試賽、2項國內測試活動，以及3個國際訓練周活動，對籌辦工作進行全要素測試，為北京冬奧會賽時運行積累更多成功經驗。