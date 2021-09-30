為鼓勵民眾綁定數位，振興五倍券除允許共同綁定、開發數位標章，供店家辨識提供民眾優惠外，並開放可使用於國內電商交易。經濟部強調，國外電商線上交易，於超商取貨付款，因屬代收代付性質，容易衍生退換貨或退錢的困擾，超商只收現金。

近期社群媒體謠傳民眾在國外電商平台採購商品，可透過超商取貨可支付紙本五倍券，即可鑽漏洞使用，經濟部強調，國外電商線上交易，於超商取貨付款，因屬代收代付性質，容易衍生退換貨或退錢的困擾，超商僅收現，並無代收五倍券。

同時，經濟部也再次要求四大超商、境外電商貨品，採貨到付款者，不得以五倍券支付，請民眾遵守五倍券的使用規定，共同促進內需經濟。

振興五倍券截至29日下午6時，紙本預訂已達934萬人，數位綁定逾382萬人，總計突破1316萬人，占符合資格可領用數約56％，顯見民眾對振興五倍券的支持期待，共同活絡內需，刺激消費振興經濟。

數位五倍券個人綁定至明年4月30日止；共同綁定從今年9月22日至10月1日截止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前仍可退出共同綁定。民眾倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988 紓困振興專線」洽詢。