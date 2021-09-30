通常教師節時，許多人都會發文回憶過去在求學路程，對自己人生影響極深的老師，不過主播劉芯彤卻不是發文感謝老師，而是帶著怒氣表示：「謝謝國小時期的老師，讓我知道垃圾有多臭，她的名字我一輩子都忘不了」。

劉芯彤表示每年教師節都會想起國小班導王XX，透露班導在自家私自經營課後輔導班，還要求每個同學下課後到她家接受輔導，收取補習費用，但班上前三名的同學，沒去補習的就只有她，即便如此每次考試依舊是前三名，沒想到班導竟想了辦法對付她，就是將個頭不高的她，安排坐到教室最後面垃圾桶前方，試圖以冷對待方式阻礙她學習。

劉芯彤回想起當時才8、9歲，忍了幾個月後情緒崩潰，才回家大哭跟媽媽說明一切，當時媽媽不忍心她遭到如此對待，只能屈服繳補習費給老師，沒想到竟立刻搬回到第一排座位，還上台接收老師表揚，從那刻開始，就非常討厭這位老師，更強調一輩子都不會忘了這名老師之外，還不忘嘲諷：「師者傳道授業解惑，但我遇到的師者是提前讓我感受社會現實」。

對此，網友也分享經驗談：「我小五時班導的女兒選學生會長，我不喜歡班導的作事風格，沒投她女兒，結果每節班導的課都得在後面罰站」、「小五的老師，也是私下開輔導，但不去的同學會被『另眼看待』，不僅體罰打學生下手凶殘，諷刺的是老了還能得教育奉獻獎」、「很多老師都是勢利鬼，還有開後車廂讓家長放禮物，也有帶頭霸凌」。