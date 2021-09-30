蘋果計畫明（2022）年推出首款搭載OLED螢幕的iPad Air，先前傳出將由三星負責生產，外媒報導指出，蘋果已取消與三星的這項合作案，知情人士透露，可能是因為雙方在OLED的質量與價格部分有不同看法。

據韓國《The Elec》報導，蘋果與三星顯示器已經取消在OLED iPad專案的合作，這款平板電腦原本預定在2022年推出，將是蘋果第一款搭配OLED螢幕的iPad，目前還無法確定取消合作的主要原因，知情人士透露，雙方可能在OLED結構或成本問題有不同意見，或是兩者皆是，因而停止這項合作案。

報導指出，蘋果對單層OLED面板的亮度水平並不滿意，對面板的使用壽命也抱持謹慎態度，與智慧型手機相比，消費者通常使用iPad的周期較長。所謂的單層是指目前普遍使用的OLED面板結構，紅色、綠色和藍色形成一個發射層，蘋果希望為首款OLED iPad使用兩層串聯​​結構，將可使亮度加倍，並將面板的壽命延長4倍。

三星目前僅完成單層結構面板的商業化，無法或不願意提供雙層結構技術。報導也指出，據說盈利也是三星不願意提供這項技術的因素之一，除非能確定OLED ‌iPad Air‌ 會長期銷售，否則要新設置一條生產線將是一筆昂貴的費用友出。

LG Display樂金顯示目前在汽車市場的OLED面板上採用了雙層結構技術，但在IT應用OLED面板方面的產能相對較小。