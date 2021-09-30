針對美英澳打造AUKUS戰略聯盟，讓法國潛艦大單被棄單，法國總統馬克宏28日呼籲歐洲「不要再天真了」，應該發展戰略自主。

美國、英國、澳洲組成AUKUS戰略聯盟，協助澳洲打造核動力潛艦部隊，導致法國潛艦大單不翼而飛，法國總統馬克宏28日首度對此議題公開發表看法，他怒氣未消，呼籲歐洲「不要再天真了」，應該發展戰略自主。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）半島電視台（Al Jazeera）、天空新聞網（Sky News）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日首度針對美英澳聯盟公開發表看法，在與希臘達成價值約30億歐元（約新台幣969億元）的法國護衛艦交易後，他在記者會上敦促歐洲「戰略自主」，因為隨著中國大陸崛起，華府已逐漸將焦點轉向印太地區。

他說：「歐洲人不要再天真了，當我們面對權力施壓，我們必須反應，並且展現我們也有力量及能力防禦自己。」

「我們不應該在情勢升溫中屈服，只是要讓我們自己受到尊重。」

馬克宏在記者會上形容美國在價值上是「重要歷史盟邦及價值觀的盟邦」，但他也警告歐洲各國領袖「必須看到過去10多年，美國人總是優先關注自己的利益，並且將戰略利益轉向中國及印太地區」。

他強調美國有「權利」這麼做，但也警告，如果歐洲不想承擔後果，「那就太天真了，或者是犯下可怕的錯誤。」

「作為歐洲人，我們必須保護自己。」

他強調歐洲戰略自主並不是要取代與美國結盟，而是在北大西洋公約組織（NATO）的架構下承擔歐洲自己的責任。

《華盛頓郵報》評論，這是澳洲終止法國潛艦大單引發的外交風波至今，法國傳遞的最強烈訊號之一，而且可能會對跨大西洋夥伴關係帶來長遠後果。

在美、英、澳公布AUKUS聯盟後，法國召回駐美大使，不過在美國總統拜登與馬克宏上周熱線後，法國駐美大使艾蒂恩（Philippe Etienne）已在29日返回華府。

拜登與馬克宏10月中將再度熱線，確保美法長期夥伴關係，兩國元首將於10月底在歐洲舉行峰會。