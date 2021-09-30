針對美英澳打造AUKUS戰略聯盟，讓法國潛艦大單被棄單，法國總統馬克宏28日呼籲歐洲「不要再天真了」，應該發展戰略自主。

美國、英國、澳洲組成AUKUS戰略聯盟，協助澳洲打造核動力潛艦部隊，導致法國潛艦大單不翼而飛，法國總統馬克宏28日首度對此議題公開發表看法，他怒氣未消，呼籲歐洲「不要再天真了」，應該發展戰略自主。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）半島電視台（Al Jazeera）、天空新聞網（Sky News）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日首度針對美英澳聯盟公開發表看法，在與希臘達成價值約30億歐元（約新台幣969億元）的法國護衛艦交易後，他在記者會上敦促歐洲「戰略自主」，因為隨著中國大陸崛起，華府已逐漸將焦點轉向印太地區。

他說：「歐洲人不要再天真了，當我們面對權力施壓，我們必須反應，並且展現我們也有力量及能力防禦自己。」

「我們不應該在情勢升溫中屈服，只是要讓我們自己受到尊重。」

馬克宏在記者會上形容美國在價值上是「重要歷史盟邦及價值觀的盟邦」，但他也警告歐洲各國領袖「必須看到過去10多年，美國人總是優先關注自己的利益，並且將戰略利益轉向中國及印太地區」。

他強調美國有「權利」這麼做，但也警告，如果歐洲不想承擔後果，「那就太天真了，或者是犯下可怕的錯誤。」

「作為歐洲人，我們必須保護自己。」

他強調歐洲戰略自主並不是要取代與美國結盟，而是在北大西洋公約組織（NATO）的架構下承擔歐洲自己的責任。

《華盛頓郵報》評論，這是澳洲終止法國潛艦大單引發的外交風波至今，法國傳遞的最強烈訊號之一，而且可能會對跨大西洋夥伴關係帶來長遠後果。

在美、英、澳公布AUKUS聯盟後，法國召回駐美大使，不過在美國總統拜登與馬克宏上周熱線後，法國駐美大使艾蒂恩（Philippe Etienne）已在29日返回華府。

拜登與馬克宏10月中將再度熱線，確保美法長期夥伴關係，兩國元首將於10月底在歐洲舉行峰會。

文章來源：Macron tells Europe to ‘stop being naive’ after AUKUS row
文章來源：French President tells Europe 'stop being naïve' after Australia’s withdrawal from submarine deal
文章來源：Macron says Europeans need to stop being naive and assert independence from the United States

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