部分亞洲國家爆發新一波新冠疫情，導致長期飽受晶片荒之苦的汽車製造業面臨供應斷鏈進一步惡化的困境，日本8月工業生產指數連續第二個月下跌。

周四公布的另一項數據顯示，因新冠疫情再度升高促使日本家庭削減開支，日本8月零售銷售額為6個月以來首見下滑，顯示消費者信心低迷。

這些最新公布的數據意味著日本第三季（7～9月）經濟仍無法擺脫這場大流行病帶來的衝擊，這將是新任首相岸田文雄（Fumio Kishida）上任後馬上要面臨的挑戰。

根據官方數據，受汽車和電子機械設備產出減少影響，日本8月工廠生產指數較7月下跌3.2%，為繼7月的月減1.5%後連續第二個月萎縮，且跌幅遠超出經濟學家預估的月減0.5%。

本月稍早汽車產業遊說團體已經提出警告，由於零組件短缺，包括豐田、日產和本田等日本主要汽車製造商自8月底以來即不得不減產因應，而這樣的情勢可能一直持續到10月。

在這項工業生產調查中，受訪的製造商預期9月和10月產出將分別成長0.2%和6.8%，但基於汽車減產的不確定性，也不能排除「巨大的下行風險」。

此外，日本政府自2020年4月以來首度調降了對工業生產的評估，現在稱這項指標「正在停滯」。

分析師普遍預期這個全球第三大經濟體本季國內生產毛額（GDP）季增年率為1.2%，遠遠不及其他已開發經濟體的成長表現，這是因為解了又封、封了又解的防疫措施對民間消費造成衝擊。

農林中金綜合研究院（ Norinchukin Research Institute）首席經濟學家Takeshi Minami表示，由於8月的生產和消費力道都不如預期，日本第三季GDP現在看起來更接近於「零增長」，如果9月數據仍然疲弱，可能使第三季經濟陷入負成長。

日本8月零售銷售額年減3.2%，為6個月來首度衰退，且跌幅遠超出市場預期的年減1.0%，主要受到消費電子產品和服飾銷售下滑影響。與7月相比，日本8月零售銷售額經季節性調整後下滑4.1%。