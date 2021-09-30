為發掘更多具有資優潛能的孩子，新北市教育局辦理國小一般智能資優鑑定，111學年度計畫將於明天公告於教育局網頁、資優鑑定系統及各國小網頁。為使鑑定報名更具便利性，今年度首度全面線上化，凡具有資優潛質國小2至5年級學生，家長都可透過系統自行線上報名，自10月12日至18日。

教育局表示，為落實防疫新生活運動，將於10月8日下午6時30分於新北市資優教育中心粉絲專頁，進行線上直播鑑定宣導說明。今年首度開放家長自行至新北市資優鑑定系統進行線上申請，鑑定方式共二個階段，分為初選評量及複選評量，而學生通過鑑定後，除能選擇就讀新北市國小一般智能資優資源班外，也可選擇留在原學校就讀，由學校向教育局申請校內資優方案。

中正國小設有一般智能資優資源班，劉慧琪老師表示，因孩子對泰雅族編織文化有濃厚興趣，因此帶著學生進行實地的參訪與訪談，讓他們學習泰雅編織的技巧，並從中實作學習。而新店國小李定偉老師也表示，學生從自身對芭蕾舞的興趣，開始進行芭蕾舞相關研究，包括芭蕾舞鞋對舞者跳躍的衝擊力，以及屈膝對起跳高度的影響等，展現豐富的學習成果。

此外，在未設資優班學校部分，也可依學生需求結合校內外資源設計具學校特色的校本方案課程，提供具挑戰性與情意發展的課程，例如雙峰國小設計探索科學奧妙的資優方案，以常見零件組裝動力車為主題，引發學生學習動機，獲得熱烈反應。