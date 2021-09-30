罷免陳柏惟後點名林昶佐 朱立倫：成案後將全力支持 10:402021/09/30 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對陳柏惟罷免案，國民黨新任主席朱立倫今（30日）在雲林縣謝票行程中受訪表示，相信台中海線的民眾可以發揮智慧，選擇把這樣違反民意的立法委員罷掉。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對陳柏惟罷免案，國民黨主席當選人朱立倫今（30日）在雲林縣謝票行程中表示，對於違反民意、不顧民生、不讓大家有足夠的疫苗、又讓大家吃萊豬、不讓大家領現金的立法委員當然應該罷免，相信台中海線的民眾可以發揮智慧，選擇把這樣違反民意的立法委員罷掉。 至於是否發動罷林昶佐，朱立倫表示，目前萬華地區有這樣的發動，成案之後會全力支持。 內埔思覺失調男持木棒打死鄰居老翁 一審判無罪 「刪Q」罷免案 朱立倫籲一定要罷免 #朱立倫 #陳柏惟罷免案 #台中海線 #民眾 #發揮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指控國民黨提案買大陸疫苗 藍委：陳柏惟不要欺騙選民又騙神明 10:592021/09/30 政治 淡海輕軌藍海線二期 走河岸設6站 04:102021/09/30 地方新聞 林錫耀指非走中道 朱立倫酸蘇該下台 04:102021/09/29 焦點要聞 藍委怒轟綠營「小偷加強盜」 曝蔡政府現在只怕2件事 10:502021/09/30 政治 紀律頻出包 調查局長：人多必有白痴 04:102021/09/30 政治要聞 社宅＋長照 樹林擬打造複合專區 04:102021/09/30 地方新聞 陳柏惟慘了 媒體人斷言民進黨不出手相救原因 20:272021/09/29 政治 曝選後心路歷程 顏寬恒再戰陳柏惟嗆：他不值得我講重話 13:572021/09/29 政治 學‧者‧觀‧點－公益財團法人不應介入公司經營 04:102021/09/30 專題周報 陳柏惟台語質詢爆爭議 立院暫緩通譯服務 04:102021/09/29 政治要聞 朱立倫下周二接國民黨主席 蔡英文送花祝賀克孚眾望 04:102021/09/30 政治要聞 政治熱門新聞 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 兩岸若發生戰爭最新民調 趙少康看破泛綠想法 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 美要台積電交機密資料 王美花回應讓江啟臣怒批：蔡政府無情無義 - 政治 最新政黨民調 趙少康、吳子嘉重磅分析：民進黨不要太高興 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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