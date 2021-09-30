針對陳柏惟罷免案，國民黨主席當選人朱立倫今（30日）在雲林縣謝票行程中表示，對於違反民意、不顧民生、不讓大家有足夠的疫苗、又讓大家吃萊豬、不讓大家領現金的立法委員當然應該罷免，相信台中海線的民眾可以發揮智慧，選擇把這樣違反民意的立法委員罷掉。

至於是否發動罷林昶佐，朱立倫表示，目前萬華地區有這樣的發動，成案之後會全力支持。