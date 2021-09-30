網紅「那對夫妻」Kim（京燁）和Nico（品筠）育有女兒妮妮，一家三口常拍攝家庭真實互動，引來上百萬粉絲追蹤，兩年前夫妻倆懷了二胎卻不幸流產，今年3月夫妻倆宣布懷了二胎。未料近日Nico發文透露半夜收到刷了18萬的簡訊，她第一直覺是老公亂買，氣得差點把Kim趕出家門，細查才知是被盜刷，令她晴天霹靂。

近年台灣網紅進軍歌壇蔚為潮流，例如這群人、那對夫妻等，今年3月那對夫妻宣布二寶報到，夫妻倆後來上雜誌專訪，坦言2019年遭遇小產時深受打擊，後來Kim積極帶老婆看中、西醫調養身體，希望把底子打好，有天能再圓當父母夢想，果然在今年傳出好消息。

最近忙待產的Nico，昨突然發文：「太可怕了！！老公差點被我逐出家門」，透露昨天早上起床看到手機刷卡通知，發現有人凌晨3時刷了18萬，讓Nico氣炸，實際地表示雖然結婚周年快到，但才買新房子，兒子也快出生，怎麼樣都不該亂花錢，內心痛罵另一半實在太浪費。

Nico當面求證Kim後，Kim則是一頭霧水，打去銀行詢問才發現被盜刷，讓Nico直言這一切比老公亂花錢更可怕，完全是「晴天霹靂」，幸好信用卡公司及時出面幫忙才阻止交易，歷經這樁後，Nico呼籲網友平時要多注意刷卡機制，以免錢財不翼而飛，網友也回：「信用卡很常被人盜刷，有些銀行還不給退」、「夭壽也太可怕」、「有驚無險」、「現在這種事太多了，真的要很小心，尤其是老人家更要提醒他們」。