民眾也有反映數位綁定後能否再做變更或改領紙本券，經濟部提醒，振興五倍券發放辦法第三條明文規定，紙本或數位工具「經領用後不得轉換或取消綁定」，請民眾選擇前多加思考比較，再下決定綁定數位或領用紙本，個人數位綁定成功後，即不得改選其他數位工具或領取紙本券。

民眾於五倍券官網查詢數位券相關資訊時，以及至數位支付業者進行個人數位綁定前與個人資料送出前，過程中皆有綁定後不得變更之提醒事項頁面，綁定過程中至少兩次再次提醒民眾，選擇前再做確認。

振興五倍券截至29日下午6時，紙本預訂已達934萬人，數位綁定逾382萬人，總計突破1316萬人，占符合資格可領用數約56％，顯見民眾對振興五倍券的支持期待，共同活絡內需，刺激消費振興經濟。

數位五倍券個人綁定至明年4月30日止；共同綁定從今年9月22日至10月1日截止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前仍可退出共同綁定。民眾倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。