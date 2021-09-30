Netflix推出的韓國原創電視劇《魷魚遊戲》，未上映前已因李政宰、孔劉等超強大卡司引發熱議，該劇第一季在9月初正式上架，立刻引發「魷魚熱潮」，登上多國收視排行冠軍，話題持續發燒中，女星陳怡蓉昨在臉書po文，貼出一張舊照，驚訝發現自己2年前，就參加過「魷魚遊戲」？

Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》引發空前討論度，劇情中的遊戲關卡勾人回憶，主角李政宰從超級大帥哥變成爆瘦廢渣大叔，反差也讓人嘖嘖稱奇，更有洋人韓國媳YouTuber「Raye」出面透露，自己去年被《魷魚遊戲》製作單位邀約演出，但因為對方太過神秘，讓她誤以為是詐騙而沒答應，結果錯過爆紅機會，懊悔不已，都能看到《魷魚遊戲》風潮仍持續中。

《魷魚遊戲》參賽者都穿一模一樣的綠色白邊成套運動服。(翻攝自netflixtw IG)

不料台灣也有《魷魚遊戲》相關者，昨天(9/29)女星陳怡蓉突然在臉書貼出昔日照片，寫下：「沒想到有人2年前就參加過魷魚遊戲」，赫見照片中她穿著全套綠色、側邊白條紋的運動服，搭配白色運動鞋，坐在西部酒吧門口俏皮拍照，服裝跟魷魚遊戲參賽者一模一樣。

有幸穿了《魷魚遊戲》的制服，還比人家早了2年就穿，陳怡蓉笑稱：「我走得真的好前面」，眾人看了也覺得有趣，紛紛調侃「難怪我覺得很面熟」、「001號是吧」、「姐，妳拿了多少億？」、「妳……過關了？」，甚至有人問她這套是去那裡買的，也加報隊參加。