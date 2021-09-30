今天在大聯盟場上洋基以5：6不敵藍鳥，中止最近一波7連勝，也讓藍鳥在美東排名與外卡爭奪上再添勝利，目前以88勝70敗暫時落後洋基2場勝差，而紅襪今天打敗金鶯，戰績來到89勝69敗，僅落後洋基1場勝差，在最後四天比賽中排名還可能會有變動。

洋基最近拉出連勝穩居外卡龍頭，今天趁著氣勢正旺派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，不過藍鳥打線不讓他好過，首局西曼(Marcus Semien)就賞給寇爾一記2分炮，達成本季第44轟，目前僅落後大谷翔平1轟，接著第2局史普林格(George Springer)再攻下1分。

第3局寇爾仍未找回球感，游擊手畢薛特(Bo Bichette)選到1好球就奮力出棒，中外野陽春炮再度重創寇爾，前3局打完藍鳥以4：0大幅領先，不過5局上半洋基靠安打串聯攻勢，討回2分，寇爾得到支援，教練也讓他繼續投球，可是下半局又遭小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)擊出二壘安打失1分。

6局上賈吉(Aaron Judge)著高飛犧牲打討回分數追到3：5，下半局寇爾仍在場上，他最終撐完6局，終於沒有再失分，今天他總計投6局被敲9安打狂失5分，其中挨了兩支全壘打，就算送出6次三振也擋不住藍鳥兇猛攻勢，好在7局上隊友再幫他打下2分，以5：5平手，他逃過敗投，目前自責分率3.23。

洋基在寇爾下場後用了兩名投手，羅艾西加(Jonathan Loaisiga)投1局1K無失分，但荷莫斯(Clay Holmes)在關鍵第8局(Clay Holmes)又挨畢薛特全壘打，畢薛特今天轟雙響炮，4打數3安打貢獻2分打點，為球隊跑回2分，打擊率.295，是藍鳥致勝功臣，而洋基連5場開轟的史坦頓(Giancarlo Stanton)今天大熄火，4打數無安打。

藍鳥最後由第三任投手辛柏(Adam Cimber)拿下勝投，今天他投1.1局無失分，自責分率是優秀的2.05，洋基則由荷莫斯承擔敗投，不過這場最致命的是寇爾被對手打爆，洋基沒有立即將他換下或許是錯的選擇，畢竟他前3局就狂失了4分，丟掉這場勝利也讓藍鳥還保有一線生機。