星二代是歐陽妮妮是演員歐陽龍和傅娟的長女，她的2個妹妹歐陽娜娜和歐陽娣娣也都一一加入演藝圈，一家五口都是公眾人物，25歲歐陽妮妮平時也不吝嗇在網上分享生活大小事，她昨（29日）就在網曬出替友人慶生照，身穿比基尼入鏡的歐陽妮妮，S曲線相當吸睛，不過她卻直喊自己胖太多了。

歐陽妮妮昨在IG曬出替友人慶生的美照，身穿淺色格紋比基尼入鏡的歐陽妮妮放下一頭長髮，S曲線在鏡頭前一覽無遺，妮妮的美胸、蠻腰和翹臀全都露，好身材相當吸睛，歐陽妮妮舉手投足充滿青春、活力，不過歐陽妮妮卻直喊自己發福、胖太多，並哭笑不得虧友人：「還要陪壽星拍照」。

不過網友則留言力挺：「妮妮一點都不胖」、「根本還很瘦」，還釣出歐陽妮妮脫口真實體重：「我有55公斤」，她也坦言照片其實有修圖，歐陽妮妮對自己身材相當大方且態度坦然，吸引粉絲大讚：「不會 姿勢很性感」、「妮妮的腿超長一點都不胖」、「妮妮，一點都不胖啊」。

歐陽妮妮演藝作品橫跨大小螢幕，並去年擠身成為女主角、主演電視劇《腦波小姐》，而歐陽妮妮除了演藝事業外，她也當起老闆娘、經營個人服飾品牌，親力親為的歐陽妮妮，也親自擔任模特兒，展現她對服飾的熱情。