濁水溪裸露灘地抑揚塵鋪86公噸葡萄藤，一夕燃燒殆盡。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

濁水溪裸露灘地抑揚塵鋪86公噸葡萄藤，一夕燃燒殆盡。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

濁水溪沿岸到秋冬季風，往往揚塵大起，吹得人灰頭土臉，「吃飯攪沙」，彰化縣政府去年開始利用葡萄藤枝鋪設，抑制揚塵也達到有機循環再利用，今年8月彰化縣環保局再度攜手地方公所等各單位，完成堆置葡萄藤枝86公噸，但28日巡查員卻發現竟全被燃燒殆盡，頂著烈日辛苦付出，一夕化空，已通報警方務必要揪出縱火犯。

彰化縣葡萄產量為全台之冠，種植面積高達1200公頃，農民修剪枝葉後，產生大量的葡萄藤枝。彰化縣政府為改善裸露地揚塵狀況及農業資材循環再利用以及去化管道，使用葡萄藤枝及廢枯木進行濁水溪裸露灘地覆蓋，可抑制揚塵發生，也緩解葡萄藤枝及廢枯木遭隨意棄置或露天燃燒問題。藤枝自然腐化後成為天然有機肥料，亦能提供植物生長養份，促進生態復育及碳中和，達到永續發展目標。

彰化縣政府從2020年3月起與經濟部水利署第四河川局合作，於濁水溪沿岸裸露灘地進行農廢再利用鋪設作業，統計至2021年1月已使用178.5公噸葡萄藤枝鋪設裸露地面積1.5公頃，現鋪設地點已自然植生良好，對河川揚塵抑制效果非常顯著，今年度將持續擴大辦理河川裸露地之葡萄藤枝鋪設作業，預計總鋪設面約達3.5公頃，持續為彰化縣空氣品質提升而努力。

迎接秋冬季節，今年8月中旬至今，工作人員頂著酷暑的烈日，展開的葡萄藤鋪設作業，費盡千辛萬苦，竟被一把火給燒盡了，心血付之東流，還製造空汙，這把火怎麼發生的？動機？警方還在查緝中。