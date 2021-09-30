李中指出，現在他的臉書已被Sylvie Bergeron移除完整控制權。（陳世宗攝）

市議員李中臉書遭駭客入侵搶走控制權 提醒有臉書民眾提高警覺

有臉書的民眾要提高警覺，以免控制權被搶奪？台中市議員李中30日舉行記者會說，他擁有1萬餘名粉絲的臉書粉絲專頁，因循著假冒臉書官方通知操作被搶奪走控制權，目前粉絲專頁已被移轉到越南使用。他向臉書營運單位反應但迄今仍無下文，轉向警方報案盼能透過管道釐清相關資安疑慮，並以自身例子提醒民眾小心以免淪為下一個受害者。

李中說，他的臉書粉絲專頁已經營約6年多，目前約有1萬餘名粉絲，平日他會分享議會質詢影片或地方服務訊息。21日下午他在點閱臉書網友留言時，發現通知欄位中有則來自臉書全英文通知，表示他違反社群守則要他依照連結進行處理，當下因有其它事務他並沒有理會。

李中指出，23日下午他在操作手機版臉書app時，通知欄位又出現相同的警訊，為釐清是否有違反社群規定，他依照說明點擊連結，並輸入帳號及密碼，但在支援收件匣中卻沒有發現被檢舉違規事件，至此他以為這只是臉書錯發通知。

李中表示，24日當他準備要張貼影片時卻找不到粉絲專頁，他隨即透過查詢活動記錄，赫然發現他已被Sylvie Bergeron移除完整控制權，從時間來看，似乎對方是從國外來進行相關的竊用程序。

李中當下他的個人帳號仍可正常使用，在警方建議下立刻更改密碼，讓個人帳戶保持在自己的掌握；他同時透過不同方式，向臉書反應粉絲專頁控制權被竊佔的情事，但迄今並未收到臉書營運團隊任何回音。因他接到通知是在操作臉書app時出現，該則通知實為假冒臉書的釣魚手法，讓他深感不解。

李中說，臉書應在使用者可以仿冒臉書官方通知有相關預防機制，否則將持續有其他人也因相信臉書官方訊息而遭釣魚受害。為釐清狀況，他在9月28日親自到刑事警察大隊報案，期盼警方能透過管道與臉書公司聯繫，對整個案件進行全盤瞭解。

李中強調，他希望被侵佔的粉絲專頁控制權能追回，但臉書app的通知出現不明通知與連結，這應是嚴重的資安問題，臉書公司有義務協助警方偵察釐清，這樣才能從根本解決問題。他呼籲議會同仁與民眾，最近若在操作臉書app時，出現相似的通知畫面，千萬不要直接點擊連結以免受害。