一名蕭姓男子與另名男網友身穿交通警察制服，拍下兩人口愛的影片後上傳網路社群媒體Twitter（推特）引起警界與社會軒然大波，遭到影射的台南第四分局更是急得跳腳，分局長甘炎民更是親自率隊，迅速將身兼拍攝者與男主角的蕭姓男子帶回偵辦，據了解，蕭男相當嚮往從警，曾經報考過警專落榜，員警在其住處搜出15套各式警察制服，懷疑他有「制服癖」。

偽交警「口愛片」男主角立志從警察落榜，穿制服滿足慾望。(警方提供)

警方調查，蕭男住處內的各式制服，都是他透過網路搜尋購得，此外，他也買了防彈背心、警棍等警械，警方並針對他的網路社群進行搜查，發現蕭男常在推特穿制服發表同志影片，嚴重破壞警察形象。

偽交警「口愛片」男主角立志從警察落榜，穿制服滿足慾望。(警方提供)

這段影片曝光後，蕭男立刻刪除推特帳號躲避警方追查，但仍遭鎖定落網，他辯稱影片中所穿制服的臂章號碼，是自己請刺繡店亂繡的，自己沒有要假冒及冒犯警察。

這次引起極大爭議的影片相當露骨，片中有2名男子身穿交通警察制服，正進行「口愛」。警方根據影片中的臂章號碼，查出屬於台南市警四分局某資深警員，但對方無論年齡或身形均與片中人物不相符，研判遭人冒用拍片。

由於該影片嚴重影響警察形象，連警政署長都震怒，目前台南市刑大與四分局凌晨帶回一名主角之一德24歲蕭姓男子，他不但是影中人，同時也是散播影片者，同時也查出他另涉及冒用學生身分，另外還有2名涉案人也都查出身分，均非警務人員，將陸續傳喚到案。

據查，暱稱「警察職軍榨汁機」的網友在推特貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，影片內容則是2名身穿交通警察制服的男子，正在床上進行「口愛」，還不時發出嬌喘聲。

這段影片在網路被瘋傳後，警方根據制服臂章的警員編號，查出屬於台南市警四分局某資深警員。

不過，警四分局指出，經查擁有該臂章編號的資深警員，年紀大約50多歲，無論年齡或身形均與影片中的人物相差甚大，明顯遭人冒用。由於該影片嚴重傷害警察形象，引發方仰寧的高度重視，立即指示市刑大科偵隊配合警四分局展開追查。警方認為蕭男公開散布猥褻影片已經觸犯猥褻罪，偵訊後將移送地檢署偵辦。。