大陸非製造業活動指數重返擴張水平，大陸國家統計局30日最新公布，9月份，非製造業商務活動指數升至53.2，高於市場預期的49.8，高於上月5.7個百分點，升至臨界點以上，非製造業景氣水平快速回升。

分行業看，建築業商務活動指數降至57.5，低於上月3個百分點。服務業商務活動指數為52.4，高於上月7.2個百分點。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

新訂單指數為49，比上月回升6.8個百分點，低於臨界點，表明非製造業市場需求下降幅度收窄。分行業看，建築業新訂單指數為49.3，比上月下降2.1個百分點；服務業新訂單指數為49，比上月升8.5個百分點。

銷售價格指數為50.5，比上月升1.2個百分點，高於臨界點，表明非製造業銷售價格總體水平有所上漲。分行業看，建築業銷售價格指數為55.8，比上月升2.2個百分點；服務業銷售價格指數為49.6，比上月回升1.1個百分點。

業務活動預期指數為59.1，比上月升1.7個百分點，位於較高景氣區間，表明非製造業企業對近期市場發展信心較強。分行業看，建築業業務活動預期指數為60.1，比上月升1.7個百分點；服務業業務活動預期指數為58.9，比上月升1.6個百分點。

9月份，綜合PMI產出指數為51.7，比上月升2.8個百分點，表明中國企業生產經營活動總體較上月有所加快。