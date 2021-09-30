人民幣兌美元中間價30日報6.4854元，較上日報價6.4662元下跌192個基點，跌幅0.3％。

截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.4720元，較上日官方收盤價6.4680元下跌40個基點，跌幅0.06％。

離岸價報6.4758元，上揚19個基點，漲幅0.03％。

此外，中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，30日開展人民幣（下同）1000億元的14天逆回購操作，利率繼續持平於2.35％。

30日有600億元逆回購到期，單日淨投放400億元，本周淨投放規模則達到2800億元。

自本月17日至今，人行在公開市場已連續10日淨投放，累計投放量為7900億元。

因十一假期將至，本周僅有四個工作日，逆回購實際有到期的僅有9月29日和30日兩天，各600億元。10月1日到期的500億元逆回購，資金交收將延至10月8日。