人民幣兌美元中間價30日報6.4854元，較上日報價6.4662元下跌192個基點，跌幅0.3％。
截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.4720元，較上日官方收盤價6.4680元下跌40個基點，跌幅0.06％。
離岸價報6.4758元，上揚19個基點，漲幅0.03％。
此外，中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，30日開展人民幣（下同）1000億元的14天逆回購操作，利率繼續持平於2.35％。
30日有600億元逆回購到期，單日淨投放400億元，本周淨投放規模則達到2800億元。
自本月17日至今，人行在公開市場已連續10日淨投放，累計投放量為7900億元。
因十一假期將至，本周僅有四個工作日，逆回購實際有到期的僅有9月29日和30日兩天，各600億元。10月1日到期的500億元逆回購，資金交收將延至10月8日。
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