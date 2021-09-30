西班牙畢爾包市的內維翁河，23日突然從水面上浮出一張人臉，只見一名少女泡在水中，睜大雙眼彷彿即將溺斃，驚悚畫面嚇壞當地民眾。原來這並非溺水事件，而是藝術家基於宣傳環保意識，而一手打造的雕像。

綜合外媒報導，這座雕像名為「Bihar」（巴斯克語中的明日），是墨西哥藝術家奧羅斯科（Ruben Orozco）為了慈善機構BBK基金會所舉辦的活動，而打造出一座重達120公斤的玻璃藝術品。畫面中可見，這座溺水少女的玻璃雕像，會隨著潮汐，臉部時而浮出水面、時而淹沒。

對此，基金會表示，這件作品是為了讓民眾意識到「群眾的行為將導致人類受害，或是讓人類得救」，希望能藉此喚起大眾對「永續性」（sustainability）的重視，像是人類若是一再做出不利氣候變遷的事情，就會像這件藝術品一樣，遭到大自然的反噬。

不過由於溺水少女的雕塑太過逼真，嚇壞不少當地人，但是在了解作品背後的意義後，也坦言從中獲得省思，「我今天學到了背後含意並不是我想的那樣，不過我認為每個人都能對這塑像給出各自的看法。」