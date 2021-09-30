影音平台YouTube今天宣布將調控管理疫苗相關的不實內容，會移除的內容包括謊稱經過核准的疫苗相當危險且會造成長期健康影響、宣稱疫苗無法降低疾病的傳播力或感染性等。

針對疫苗所含物質提供不實資訊，例如謊稱經過核准的疫苗會引發自閉症、癌症或不孕症，或是疫苗所含物質可用於追蹤接種者，相關內容也會被YouTube移除。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆在官方部落格發文指出，針對不實醫療資訊制定政策本身就相當困難，同時也必須謹慎權衡利弊。科學知識會隨著新的研究成果出現而演變，網路言論則經常是以個人親身經歷為本，以疫苗來說更是如此。

YouTube正在增修不實醫療資訊處理政策，針對當地衛生當局和世界衛生組織所批准並確認安全有效的疫苗提供新的社群規範。自去年以來，YouTube已移除超過13萬部違反有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗政策的影片。

陳容歆表示，在調控內容的過程中，YouTube瞭解到要如何大規模設計及執行細緻的不實醫療資訊處理政策。YouTube發現與COVID-19疫苗有關的不實資訊逐漸擴散到所有類型的疫苗論述上，因此將最初只是針對COVID-19疫苗制定的政策延伸至其他類型的疫苗，從現今的局勢來看已是刻不容緩。

YouTube政策異動將自即日起生效，但與其他任何重大的政策更新相同，系統需要一些時間來達到全面的執行力度。

新的YouTube社群規範中包含多項重要的例外情況。例如，考量到公眾討論和針對科學發展進程辯論的重要性，YouTube仍允許涉及疫苗政策、新型疫苗試驗、過往疫苗成功或失敗案例的內容發布。

另外，只要影片不違反其他社群規範規定，而且頻道沒有持續性鼓吹抵制疫苗的傾向，YouTube也接受與疫苗有關的個人現身說法內容。（編輯：郭無患）1100930