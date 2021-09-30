偽造交警口交片主角之一蕭姓男子在台南市住處遭逮捕。（警方提供）

鮮肉交警「深喉嚨」24歲男主認了制服控 嚮往警職但…沒考上

蕭男供稱嚮往警職且是「制服控」，因此購買大量警用品。（警方提供）

台南警查獲Twitter交警口交片主角之一蕭姓男子，在其住處查獲多套警用制服在內琳瑯滿目的警用品。（警方提供）

近日社群平台「Twitter」瘋傳一段口愛影片，片中2男身穿交通警察制服，正進行「口愛」。警方追查發現疑似偽造警用制服拍片，台南市刑大與四分局今（30日）凌晨帶回主角之一的24歲蕭姓男子，從他家中查扣包括警察制服、交通反光背心、警用S腰帶、偽造防彈衣等警用物品，琳瑯滿目。蕭男供稱嚮往警職但沒考上，加上有「制服癖」，所以大量購買相關裝備。

據了解，Twitter帳號「警察職軍榨汁機」27日上傳一段男男口愛影片，寫下「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」。影片中2名年輕男子均穿著交通警察的制服，一人躺著另一人替其口愛，還發出嬌喘聲。

警方根據影片中的臂章號碼，查出屬於台南市警四分局某資深警員，但對方無論年齡或身形均與片中人物不相符，研判遭人冒用拍片。台南市刑大與四分局凌晨帶回主角之一的24歲蕭姓男子，他不但是影中人，同時也是散播影片者，同時也查出他另涉及冒用學生身分，另外還有2名涉案人也都查出身分，均非警務人員，將陸續傳喚到案。

警方在蕭男歸仁區住處查獲大量警察制服、警帽、警用S腰帶、交通反光背心、偽造防彈衣、無線電、警棍等琳瑯滿目的警用品，蕭男供稱嚮往警察工作，有報考但沒考上，加上有制服癖，因此大量購買相關物品，並坦承拍片上傳網路。

蕭男觸犯妨害風化罪嫌、侮辱公署與服製等相關罪行，警方將依法擴大偵辦。