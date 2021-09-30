台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，近來陳柏惟啟動宣講為其辯護。國民黨立委林為洲、李貴敏、林奕華今天痛批，陳在廟口宣講時稱，國民黨提案採購疫苗未明確表示是何種國際認證，試圖誤導民眾認為國民黨要買大陸疫苗，不符事實，要陳不要欺騙選民又騙神明。

林為洲說，陳柏惟罷免案與反萊豬等四項公投，原訂8月28日舉行投票，受疫情影響延期辦理，然而卻分鉤投票，導致投票率可能因此降低，中選會不無從中操作嫌疑。他表示，本來刪Q罷免案是台中第二選區的公民權，但最近陳柏惟在各地宣講辯護自己關於萊豬、疫苗的投票表決案的說詞，讓人無法接受，要予以反駁。

李貴敏指出，當立院極力反對萊豬進口、行政院否認萊豬等同美豬之際，陳柏惟在立院投票時，仍說美豬味美多汁要多吃，誤導民眾以為萊豬對人體沒有傷害，當外界要追究3＋11是否是防疫破口，陳柏惟依然堅持民進黨的黑箱作業。

李貴敏說，台灣真正問題在於疫苗缺口，但立院表決採購疫苗時，陳柏惟卻擔心購買疫苗的錢會到對岸，但購買疫苗的人也是民進黨，此外，各國減碳不能達到標準時要被課徵碳稅，台灣已經不能加入區域經濟，中火造成環境污染，試問陳柏惟為台中有盡任何心力嗎？

林奕華表示，針對修訂學校衛生法23條，禁止萊豬進入校園，獲得國民黨、民眾黨、時代力量支持，唯一反對的就是陳柏惟，完全配合民進黨，彷彿是民進黨的不分區立委，身為台中第二選區立委從未從民意思考。