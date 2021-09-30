《證交所》正基撤回上市申請 10:532021/09/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，接獲正基(6546)撤回其股票上市申請案。根據來函資料，正基今年7月15日申請股票上市，但因基於未來整體業務經營策略考量，先行撤回股票上市申請案。 《金融》金管會：3因素考量 台股暫不引進SPAC 《興櫃股》森崴能源擬10月轉上市 總座：處高度發展期 #正基 #上市申請案 #撤回 #證交所 #撤回上市申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院今提公投不在籍投票專法 04:102021/09/30 政治要聞 《金融》視訊輔助股東會成果佳 集保續推新方案 09:452021/09/30 財經 《證交所》10月將至 8場法說登場 08:032021/09/30 財經 銜枚疾走的大陸金融改革 04:102021/09/30 時論廣場 電子乏力 三天蒸發兆元市值 04:102021/09/30 財經要聞 《證交所》弘凱、春日申請上市 瑞鼎通過上市審議 08:032021/09/30 財經 勞工紓困1萬元申請最後一天 逾期不再發給 10:362021/09/30 生活 營造青年從農良好環境 農業經營準備金開放申請 19:212021/09/29 寶島 上市電子公司領班爆性騷擾 女技術員申訴反遭解雇 18:222021/09/29 社會 《類股》各擁題材 這幾檔生醫股突圍強彈 12:182021/09/29 財經 嘉基12億建造智慧手術大樓 將募款4億 16:402021/09/29 生活 財經熱門新聞 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 大陸爆用電荒 今年冬天會很慘 美媒揭北京最後3條路 - 財經 台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位 - 財經 - 工商 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 台股五利空 外資大撤退 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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