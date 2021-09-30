行政院的振興五倍券即將在10月8日開跑，台灣高鐵公司今宣布推出史上最殺優惠，只要會員使用紙本券消費滿千元，就送1張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，每人最多獲得5張、總共限量10萬份；綁定數為券者，則可享雙人55折優惠，2項方案均自10月8日開始銷售。

台灣高鐵設計的「振興五倍券」專案，共推出「紙本券滿額送」、「雙人55折」、「五星自由行」、「自駕輕鬆升級」4項優惠，另搭配「飯店聯票」、「10月通勤有禮」專案。高鐵表示，各專案均適用「會員搭乘再享50點」限時優惠，TGo會員於10月1日至12月31日期間搭高鐵，除原累積之點數外，另加贈50點紅利點數。

高鐵指出，TGo會員持紙本五倍券，於10月8日至31日到高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿2000元送2張，每人每次最多贈送5張，限量10萬張，送完為止。贈送的5折乘車票兌換券，可在2021年12月1日至2022年4月30日期間使用（疏運期間不適用）。

綁定數為券的旅客，同樣可從10月8日起透過高鐵網路訂票系統，購買搭乘日期為11月5日至2022年1月20日的指定車次標準車廂全票2張，只要立即付款就有機會享55折的限量優惠。

喜歡輕鬆享受高品質旅遊的旅客，高鐵假期「五星自由行」提供標準車廂來回車票搭配五星飯店住宿，以平日2人成行、高雄出發且入住台北晶華酒店為例，每人只要2990元，相當於來回車票加10元即可入住五星飯店，平日出發再享升等豪華客房。高鐵強調，使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。

高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案則提供來回車票搭配租車，適用取車車站包括台北、台中、嘉義、台南、左營5站，高鐵來回車票加36小時租車，以2人成行、台北出發到左營為例，每人只要3179元起，相當於高鐵來回車票加199元。此優惠同樣使用五倍券付款滿5000元，再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。