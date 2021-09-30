China Shenyang Aircraft Corporation (SAC) showcases FC-31/J-35 cockpit demonstrator at Airshow China 2021 in Zhuhai. #Zhuhai2021

(Video from wb/中航工业） pic.twitter.com/MogAGAQgKX — 彩云香江 (@louischeung_hk) September 28 2021

殲-15、FC-31「鶻鷹」總設計師孫聰29日說，中方下一代艦載戰機今年就能看到。他在珠海航展上的記者會中強調，「應該在今年，大家就能看到下一代航母艦載機的好消息了」。

據新華社和《環球時報》等中方官媒報導，解放軍目前的航母艦載機殲-15就是孫聰領導設計。等時間適當時，將會披露更多新專案的消息。

而據《防務新聞》（Defense News）30日報導，另一方面，中國航空工業集團（簡稱航空工業）官方微博「航空工業」也公開1架罩著黑布的飛機插圖，上面寫著，「別著急，等著吧，很快就有了」，也暗示新艦載機就要問世。

Cool...The Aviation Industry Corporation of China (AVIC) has announced that China's new carrier-borne stealth fighter will be unveiled this year. #Zhuhai2021 pic.twitter.com/2oZK7BzJXB — 彩云香江 (@louischeung_hk) September 29 2021

不過，孫聰和航空工業都沒有透露更多細節。而蒙在黑布下的，似乎是隱形雙尾翼戰機。FC-31有雙尾翼，雙發動機並具備隱形性能，近年來各方一直推測，中方以FC-31為基礎，在研製下一代艦載戰機，以裝備日益擴大的航母艦隊。解放軍已有兩艘滑躍起飛航母，第3艘航母據信有電磁彈射起飛系統。

另一方面，據《環球時報》報導，中方這次在珠海航展中，展示了配備霹靂-15E超視距空對空飛彈的FC-31隱形戰機比例模型。霹靂-15E最大射程為145公里，結合了慣性和衛星導航，數據鏈與主動雷達。而專家說，FC-31搭配強大的飛彈相得益彰。