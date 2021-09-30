財新30日公布9月份中國製造業採購經理指數（PMI）上升0.8個百分點至50，雖站穩在榮枯線上，但仍為17個月來次低。財新報告指出，9月多地散發疫情影響仍在，但洪災基本消退，使得製造業結束輕微收縮趨勢，行業景氣度略有回升。

值得注意的是，這一走勢與大陸國家統計局9月製造業PMI並不一致。官方公布的9月製造業PMI為49.6，低於8月0.5個百分點，2020年3月以來首次落入收縮區間。

財新報告指出，9月製造業供給繼續收縮，需求邊際改善。由於疫情局部反復及原材料供給不足，製造業生產指數連續第二個月位於收縮區間，降幅略有收窄。新訂單指數則三個月來首次處於擴張區間，銷量上升的企業普遍反映客戶數量有所增長。分類別看，中間品類與投資品類的新訂單恢復增長，而消費品需求萎靡，顯示內需仍在分化。

9月製造業供給繼續收縮，需求邊際改善，新出口訂單指數、就業指數在收縮區間繼續下降，通膨壓力仍在攀升，未來政策應在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。