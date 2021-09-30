第三屆台中購物節將於雙十國慶開跑，受到疫情影響的台中市糕餅業者，對搭配振興五倍券推出的加碼活動都十分期待喊話支持購物節。自由路商圈主委糕餅業者新太陽堂餅店王允伶、副主委「陳允寶泉」翁羿琦及太陽堂老店協理張秋琴3位「自由女神」為購物節拍攝電視廣告，邀請全台民眾到台中品嚐美味糕餅，透過天天抽現金活動吸引消費者購買，帶領台中糕餅業恢復往日榮景。

去年疫情爆發後，觀光客來客量大減嚴重衝擊糕餅業生意。台中市經發局指出，台中糕餅業者皆期盼政府能提出有效振興措施，為推廣台中購物節，此次電視廣告特地前往以糕餅著稱的自由路商圈、大甲觀光商圈及豐原復興商圈等地取景拍攝，並邀請商圈主委、在地店家入鏡一同宣傳，自由路商圈三位「自由女神」一同 入鏡宣傳天天抽，呼籲全台民眾拿振興券來台中吃美食、抽現金。

自由路商圈主委新太陽堂餅店王允伶。(圖／台中市政府提供)

經發局表示，「新太陽堂餅店」由從小在國外受教育的王允伶在2012年創立，阿公王水河是台中著名全才型藝術家，橫跨油畫、雕塑、建築設計、室內設計、招牌設計等領域；「太陽堂」承繼阿公王水河的藝術底蘊，一家餅店串起三代美學與好滋味。

自由路商圈副主委「陳允寶泉」翁羿琦。(圖／台中市政府提供)

「陳允寶泉」擁有112年歷史，第四代經營者翁羿琦不僅是帶領百年餅舖走向國際的企業家，也是對日常美學、生活哲學洞察入微的心靈導師；「太陽堂 老店」協理張秋琴身懷行銷專長，開班授課講述糕餅業服務行銷、品牌行銷與經營策略，嘉惠需要行銷管理的各產業。

「太陽堂老店」協理張秋琴說，糕餅鋪在這波疫情受挫很深，今年台中購物節抽獎與以往不同是天天抽現金，剛好大家現在最缺的就是現金，商圈再結合振興券、好食券推出活動，相信民眾都會很有興趣參與，讓不景氣的糕餅業「有景氣一點」。

經發局強調，隨著即將到來的台中購物節，糕餅業者開始暖身，等待將經典糕餅呈現在全台饕客面前，市府於今年台中購物節推出天天抽現金活動，每天抽出一千組5000元、且周周抽10萬、月月抽百萬、壓軸抽千萬好宅， 藉此吸引民眾來台中消費，為在地產業注入活水。