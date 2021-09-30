美國國土安全部今天表示，打算在未來幾週發布一份新的備忘錄，以結束前總統川普時代的「留在墨西哥」移民政策。
這項移民政策的正式名稱為「移民保護協議」（MPP）計畫，迫使數以千計尋求庇護者留在墨西哥，等候美國法院審理申請案。
路透社報導，現任總統拜登政府承諾推翻川普任內這項規定，國土安全部6月發布一份備忘錄，準備正式結束相關計畫，然而德州一名聯邦法官裁定，必須重啟這項俗稱「留在墨西哥」的移民保護協議。
美國最高法院8月駁回拜登政府提出撤銷德州聯邦法官裁定的請求。
國土安全部今天在聲明中表示：「在法院命令解除當前強制令前，終止移民保護協議的新備忘錄不會生效。」
「在發布終止移民保護協議的新備忘錄時，國土安全部擬先化解法院對前一份備忘錄的疑慮。」
拜登自今年一月上任以來，不斷尋求推翻許多川普時代的強硬移民政策，承諾取消移民保護協議計畫，而共和黨執政的德州和密蘇里州則相繼挑戰拜登的移民政策。
共和黨人指責拜登推翻移民保護協議和其他川普時代的移民政策，導致越過美國南部邊境的移民人數增加，在近幾個月達到20年高點。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100930
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