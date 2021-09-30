日本43歲知名女星長谷川京子，過去曾以日劇《華麗一族》、《東大特訓班》等劇聞名，加上高雅的氣質與凹凸有致的好身材，令她出道多年人氣始終不減。但近日她卻遭到日本媒體爆料，將與結婚13年的丈夫離婚回歸單身，震驚日本演藝圈。

根據日本媒體《女性SEVEN》的報導，長谷川京子於2008年10月，宣布與交往僅3個月的搖滾樂團「色情塗鴉」的吉他手新藤晴一結婚後，共同養育生下2名子女，但她沒有因此回歸家庭，反而陸續推出多部戲劇作品，甚至在2019年還推出大尺度的半裸寫真集，使人氣持續上升。

不過，與丈夫結婚13年的長谷川京子，在今年春天時就傳出已經分居，孩子也交由丈夫代為照顧；知名人士更透露，「長谷川京子没有搬回家的打算，應該將準備離婚」，因為長谷川京子在工作拍攝空檔，曾詳細詢問周圍的好友，四處打聽市區內是否有好的公寓，悄悄的在各地覓尋房子，並買下一棟環境清幽的豪華大樓，近日她也被媒體拍到穿著低胸U領上衣獨自外出買東西的畫面。

事實上，長谷川京子的丈夫也就是現年47歲新藤晴一，6年前就曾被媒體拍到在北海道札幌帶著一名年輕美眉回飯店過夜疑似偷吃，當時兩人一度傳出離婚危機，後來理性溝通後才雨過天青，長谷川京子為了捉住老公的心勤於健身、練瑜珈，維持曼妙好身材，但10幾年來把大部份心力放在家庭的她，似乎已有所覺悟，不想要再過這樣的生活，因此才會搬離住家，只有周末才會回去看小孩，十分享受她的單身生活。

而不久前，長谷川京子為了幫自創內衣品牌宣傳，曾在貼文中由感而發的表示「女性是自由和解放的」，並解釋「希望每個女性能釋放內心深處的自由，而真正的自由都來自於自己」，似乎也為即將離婚這件事埋下伏筆。

不過，網友看到新聞後雖然感到震驚，卻也歪樓表示「這年紀配上這身材，太不科學了」、「身材真的維持的很好耶」、「穿私服也這麼辣」、「腿好細喔」、「身材太絕了」、「她，我可以了」。