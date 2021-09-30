德國總理梅克爾。(圖／路透社)

《遠見雜誌》日前公布2021縣市總體競爭力評比出爐，前三名分別是台北市、新竹市、台中市(六都排名第2)，引發關注。台北市議員游淑慧昨(29日)透露自己其實是一半的台中女兒，對於台中一直有孩童時的溫暖回憶，也有深深關注，在盧秀燕上任後，只是「低調、柔和、耐心」地不斷進行市政改革和推動，這位媽媽市長逐漸獲得台中市民的信任與支持。

游淑慧在臉書指出，自己很喜歡即將卸任的德國總理梅克爾，也一直在想，台灣是不是也能有一位「台灣梅克爾」的女性政治人物，用女性溫柔、堅定、耐心與溝通的特質，縫合台灣存著各種撕裂與對立，而這兩年她從盧秀燕身上，似乎看到這樣的特質和希望。

游淑慧分析，盧秀燕在第一年的任期，因為不操作政治議題和衝突， 在政治掛帥的台灣，確實略為被新聞邊緣化，但隨著市政成果逐漸展現，台中遇到疫情也有條不紊，而萊豬議題又勇於向美方直言，這位媽媽市長逐漸獲得台中市民的信任與支持。

因此游淑慧說，現在盧秀燕市長的個人施政滿意度，或是台中市的總體競爭力評比在各項調查中，都屢創佳績，好酒沉甕底、有能不寂寞，這讓台灣的政治領導人走出一條「新路」，政治不一定要做秀、搶話題、 語不驚人死不休，為政不在多言。