包裝上註記「連阿公也搶著吃」的「蝦味先」製造商裕榮食品，每年營業額逾億元，但4年前遭檢調查獲用逾期原料製作旗下五款零食，大賺數千萬元的黑心錢，最高法院維持二審認定，將90歲的董事長洪宗喜依違反食安法判刑1年8月確定，是否須入獄執行由檢方決定。

判決指出，洪宗喜讓公司的生產部門員工或研發人員，使用已在2014年逾期之柴魚粉為原料，製造「日式照燒」、「蜜烤魷魚」口味「蝦味先」，並用2016年逾期的調味劑無水檸檬酸為添加物，製造「泡菜」、「墨西哥煙燻」口味「蝦味先」。

此外，裕榮食品使用在2016年逾期之紅麴粉為原料，製造「發芽大豆養生粉（紅麴）」等食品，並再將這些逾期原料、添加物製成的食品，透過廣大行銷通路，販售給眾多廠商，輾轉銷售給全台消費大眾食用。

這些逾期原料製造的商品售出110萬7407 包，銷售所得共1974萬5005元，致使包含老人、幼童、孕婦、病患、體弱者等不特定消費大眾，因誤信產品標示之「有效日期」，無法進行把關、防範，因而曝露在誤食身體不堪承受之逾期食品所存在之危險中。

高雄地方法院一審將洪男判刑2年，高雄高分院二審認定，洪宗喜犯罪後迄今均否認犯行，不知反省悔改，考犯罪情節、所生危害程度，改判1年8月，洪提上訴，遭最高法院駁回定讞。

至於時任廠長蘇天進二審判刑2年，緩刑3年、財務經理謝建平1年10月，緩刑3年，裕榮食品新台幣2000萬元罰金的部分，因未上訴最高法院已確定。