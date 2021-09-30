總統蔡英文及副總統賴清德今天上午接種第二劑高端，由於高端尚未有保護力數據，加上指揮中心開放自費驗抗體，外界好奇總統是否會在完整接種2劑高端後自驗抗體並公布數據，為國產疫苗增加信心對此，指揮中心指揮官陳時中表示，如果總統要驗，可以驗中和抗體，但「意義不大」。

總統蔡英文及副總統賴清德今早7點左右至台大醫學院體育館接種第二劑高端疫苗，但高端疫苗的保護力仍未知，疫苗效力遭到質疑，使得民眾紛紛去驗抗體了解，昨(29日)網紅四叉貓公布打第一劑高端一個月後的抗體數據，與打2周相比，IgG抗體從35.4提高到907.5，飆升25倍以上，效果震驚眾人，也讓外界好奇，總統是否會考慮在完整接種2劑高端後自驗抗體，並公布數據，增加國產疫苗信心。

蔡英文總統接種完第2劑高端後，展示自己的小黃卡。(劉宗龍攝)

對此，陳時中今天接受廣播節目採訪表示，高端的抗體研究現在還在進行中，如果總統要特別驗，可以驗中和抗體，才能代表疫苗保護力，但他表示這樣做的意義不大。

陳時中強調，高端的中和抗體表現絕對沒有問題，確實公布抗體數字能增加大家對高端的信心，但這是科學的事情，從單一個案的表現並不能代表整體。