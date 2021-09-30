洪姓男子與賴姓女友有感情糾紛，他的友人吳上誼竟持槍對賴女連開3槍，並將她推下山棄屍，檢方起訴後，吳男遭判處無期徒刑，洪男無罪，上訴後，台灣高等法院審結，將吳判處無期徒刑，洪男改判12年6月。可上訴。

檢方起訴去年吳上誼與洪的姐姐是情侶關係，洪男多次向吳男抱怨賴女，認為對方另結新歡，去年3月1日吳男、洪男胞姊、賴女一行人到桃園某賓館為洪男慶生，期間洪男不滿賴女與多位男性友人聯繫，又與對方再起爭執，之後離開賓館。

當晚疑似因喝酒、服藥而意識恍惚的賴女被帶到一處空地後，吳上誼持改造手槍網賴女身後擊發3槍，賴女左大腿中槍後因出血性休克死亡，吳男將賴女屍體抬起，丟下山坡。

吳男坦承有開槍、遺棄屍體，但否認有殺人犯意，辯稱只是在試槍，不小心誤殺賴女，但新北地方法院院依據證人證詞、現場勘察報告等不採信他說法，判處吳男無期徒刑，洪男因檢察官舉證不足，法官難認其與吳男共同犯案，判他無罪，檢方與吳男不服都提上訴。

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