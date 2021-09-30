欣巴巴(9906)公園樓一案在8月已經開始順利入帳，法人樂觀看待9月營收表現，預期此案將會在11月完成交屋，另外，總銷8億元已完銷的戀戀風上、總銷15億元欣世代國際館，只剩5戶，預計有機會在12月中下旬開始交屋，都將成為第4季營運動能。

對於央行土融措施由65%降至60%，欣巴巴則是指出，早先第一波調降的時候各大建商已經開始做現金流規劃了，再降這5%影響已經比較有限。另外，第二戶禁止寬限期方面，基本上對首購首換，因為是以人為單位，對換屋族群上影響應該是不大。

對於台南房市這波漲幅，欣巴巴指出，很像當初竹科的狀況，台積電設廠其實周邊的上下游也會跟進，會帶動整個產業與就業機會，同時這些員工背後的家庭，也會帶來人口流動，所以不僅僅只是新增廠房帶來的就業機會，這也是房市反應的原因。

欣巴巴明年度入帳來源包括總銷9月已完銷的文元及第太學樓，預計將在2022Q2~Q3取得使照。而總銷24億已售85%的欣時代A7，最後15%傾向在使照取得前後開始做成屋銷售。目前正在銷售的個案曉陽明，可售金額約25億含車位，目前銷售15%，預訂單還有12%左右。

欣巴巴後續推案時程，包括2022年Q1將推出一品樓，採預售模式，預計2023年完工；2022年Q3將推出進士樓，預計2023年完工；2022年Q4將推君子樓，預計2024年完工、龍中段2023年，預計2025年完工。