韓國8月工廠產出意外較7月下滑，但與去年同期相比，在強勁的半導體需求帶動下，為連續第10個月實現增長。
南韓統計廳周四公布，8月工業生產指數經季調後月減0.7%，表現遠不及經濟學家預估的月增0.5%和7月的月增0.2%。
與去年同期相比為成長9.6%，優於經濟學家預期的年增8.2%和7月份的年增7.7%。
南韓8月服務業產出經季調後月減0.6%。
此外，南韓8月零售銷售額經季調後較7月下滑0.8%。
韓國8月工廠產出意外較7月下滑，但與去年同期相比，在強勁的半導體需求帶動下，為連續第10個月實現增長。
南韓統計廳周四公布，8月工業生產指數經季調後月減0.7%，表現遠不及經濟學家預估的月增0.5%和7月的月增0.2%。
與去年同期相比為成長9.6%，優於經濟學家預期的年增8.2%和7月份的年增7.7%。
南韓8月服務業產出經季調後月減0.6%。
此外，南韓8月零售銷售額經季調後較7月下滑0.8%。
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