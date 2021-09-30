韓國8月工廠產出意外較7月下滑，但與去年同期相比，在強勁的半導體需求帶動下，為連續第10個月實現增長。

南韓統計廳周四公布，8月工業生產指數經季調後月減0.7%，表現遠不及經濟學家預估的月增0.5%和7月的月增0.2%。

與去年同期相比為成長9.6%，優於經濟學家預期的年增8.2%和7月份的年增7.7%。

南韓8月服務業產出經季調後月減0.6%。

此外，南韓8月零售銷售額經季調後較7月下滑0.8%。