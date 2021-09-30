工業電腦廠安勤(3479)受惠各應用常態訂單需求復甦，2021年第三季營收可望回升至近1年半高點，呈現溫和復甦態勢，配合致力降低成本費用及漲價效益顯現，法人看好下半年本業獲利止跌回升，帶動整體營運表現將略優於上半年，明年成長動能可望進一步增溫。

安勤2021年上半年營運疲弱，合併營收22.07億元、年減12.62％，為近6年低點。毛利率23.51％、營益率3.39％分創近10年、近16年低點。加上業外收益減少44.6％，歸屬母公司稅後淨利0.47億元、年減達61.02％，每股盈餘0.69元，分創近13年、近15年低點。

不過，安勤單月營收自7月起顯著回升，8月自結合併營收4.67億元，月增6.89％、年增達75.02％，創近19月高點。累計前8月合併營收31.12億元、年減3.56％，雖仍為近4年低點，但衰退幅度較前7月10.6％顯著收斂。

安勤表示，上半年營運偏弱主因接單復甦不明確，且遭逢新台幣強升及原物料成本上漲壓力。不過，接單狀況自7月起好轉，8月有部分遞延訂單挹注效益，其中零售訂單取得美國客戶3個2年期大單，其中2個預計今年將出貨，日本的工業自動化等訂單需求亦復甦。

由於零組件缺料狀況，安勤已有客戶將訂單預下至明年底。不過，帶動近年營運成長動能的美國投票機訂單，由於目前美國政局狀況仍亂，公司對於今年拉貨需求保守看待，預期可能明年才會恢復出貨，而先前接獲的歐洲醫療客戶大單，則預計今年底或明年出貨。

法人指出，安勤目前營運復甦並非專案大單帶動，而是各應用一般常態訂單平均復甦，但足以讓下半年單月營收持穩4～5億元水準，可望帶動第三季營收回升至近1年半高點，第四季營收則與第三季相當，呈現溫和復甦態勢。

而面對原物料成本上漲壓力，安勤4月起研擬調漲產品報價，自第二季起陸續反應。由於營收復甦動能相對溫吞，安勤下半年主要致力降低費用及成本，法人預期配合漲價效益顯現挹注，可望使本業獲利表現止跌回升，帶動下半年營運表現略優於上半年。