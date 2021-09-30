德國布蘭登堡(Brandenburg)邦政府周三表示，尚未對特斯拉(Tesla)計畫在柏林近郊興建一座工廠的請求做出任何決定。該聲明主要回應媒體此前報導，傳出特斯拉的興建案子已經有條件的獲得通過。
布蘭登堡邦政府內部消息人士則透露，當地環保單位內部已經同意，對特斯拉的請求開綠燈，條件是必須滿足用水和防止有毒物質事故發生的要求。
當被詢及相關新聞報導時，邦政府發言人表示，諮詢和審查的工作仍在進行中，因此，目前不能就最後決定、時間和內容表達結論意見。
特斯拉計畫在柏林市近郊興建一座超級工廠。
德國布蘭登堡(Brandenburg)邦政府周三表示，尚未對特斯拉(Tesla)計畫在柏林近郊興建一座工廠的請求做出任何決定。該聲明主要回應媒體此前報導，傳出特斯拉的興建案子已經有條件的獲得通過。
布蘭登堡邦政府內部消息人士則透露，當地環保單位內部已經同意，對特斯拉的請求開綠燈，條件是必須滿足用水和防止有毒物質事故發生的要求。
當被詢及相關新聞報導時，邦政府發言人表示，諮詢和審查的工作仍在進行中，因此，目前不能就最後決定、時間和內容表達結論意見。
特斯拉計畫在柏林市近郊興建一座超級工廠。
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