荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）昨(29)日宣布調高長期營收目標，預計到2030年之前每年營收的成長率將約11%。ASML看好公司展望，可望讓台系供應鏈帆宣(6196)、家登(3680)等未來業績持續挹注成長動能。

ASML昨日舉行投資人會議指出，全球電子產業的發展將繼續推動半導體市場的成長，也對微影技術需求增加，將驅動對公司產品和服務的需求。艾司摩爾預估2025年的營收達240億至300億歐元間(約280億至350億美元)，毛利率將升為55%，高於公司原先的預估150億至240億歐元，毛利率至少50%。

隨著全球疫情趨緩，反而使得近期市場雜音變大，除了憂心PC、手機需求下滑，也擔心晶圓廠擴產後的產能過剩問題，並有部分外資認為半導體設備產業景氣循環即將觸頂，如今ASML釋出正面的長期展望，對於相關供應鏈具有提振效果。ASML的台廠供應鏈，包括EUV光罩盒供應商家登、EUV機台次系統模組代工廠帆宣等。

帆宣受惠半導體擴產，1-8月營收201.36億元，年增率達30.9%，創同期新高；法人預估，下半年隨著設備、製造業務訂單逐步入帳，有望進一步拉升帆宣業績，今年業績將創新高。目前公司在手訂單超過300億元，能見度仍佳。

家登今年1-8月營收16.8億元，年增3.96%。公司高階產品的EUV光罩盒跟隨半導體旺季效應逐步加溫外，公司也積極拓展晶圓盒(FOUP)市場，今年新接獲大陸業者者訂單，今年有望取得大中華市場過半市佔率，公司也看好下半年營運優於上半年。