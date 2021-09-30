「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」明起至10月4日在台北世貿一館登場，新北市觀旅局邀請新北4大品牌「青春山海線」、「微笑山線」、「淡蘭古道」、「OK旅遊」共12家業者參展，更有業者搭配五倍券推出無障礙旅遊優惠，輪椅及長者的旅客1人任選3個行程或3位好友一同出遊，原價6000元，使用五倍券支付只要5000元。

觀旅局長蔣志薇表示，本次「新北館」以「EXPLORE無限新北」為主題，強調新北市豐富的人文景觀及多樣的自然資源，而在展館的設計上更是有別以往，特別將「淡蘭吊橋」帶入展館內，以紅色耀眼姿態佇立於「新北館」的正中央，搭配造型植栽牆及垂掛的植物點綴，讓前來參展的民眾彷彿置身在淡蘭古道的森林沐浴中。

觀旅局表示，12業者均提供超值優惠好康專案，辰社旅行社推出報名金包里號敞篷巴士一日遊，第二人半價；山城美館的樸草園香氛保養品買一送一；新平溪煤礦博物園區門票享8折優惠；石碇觀光發展協會手工麵線買六送等。

另業者也搭配了五倍券推出優惠內容，如大島台灣推出淡蘭秘境任三條行程原價6600元，使用五倍券只要5000元；多扶旅行社更為輪椅及長者的旅客推出振興135方案，1人任選3個行程或3位好友一同出遊，原價6000元，使用五倍券支付只要5000元。