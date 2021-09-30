國立政治大學任姓女學生在臉書私密社團「NCCU政大學生交流板」爆料同校王姓男大生在學校附近偷拍她，還附上男子照片痛斥「噁心」。王男不滿遭誤會、提告妨害名譽。高雄地檢署認為，任女的質疑屬善意合理發表評論，偵結處分不起訴。

今年3月29日中午，任女在「NCCU政大學生交流板」社團中，公開發文還附照、指控王男偷拍她，還酸技術太爛、被她發現，內文還附上該名男子的背景照，要大家注意「偷拍狂」。

王男發現自己被肉搜，出面澄清自己是政大法律系的學生，當時他只是在拍違停的車子，並附上報案三聯單，強調自己被誤會、已提告妨害名譽。

任女後來有為此道歉，但雙方和解沒有共識。任女強調，過去政大也曾發生偷拍事件，當時王男的手機鏡頭對著她，她才會懷疑對方在偷拍，提醒其他學生注意。

檢方檢視王男提供的照片，發現他拍攝違停車輛時，確實有拍到任女的正臉，可見當時王男確實有朝任女方向拍攝。任女在網路上提醒他人注意，尚非全然無據，屬善意合理發表評論，主觀上沒有誹謗故意，因此認定罪嫌不足，偵結處分不起訴。