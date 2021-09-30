女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡爆婚變，何提告指控王與緋聞對象何欣穎侵害她配偶權，向2人求償500萬元。台北地院今（30）日開庭，何向法官訴苦說：「我可以回家嗎，因為他(指王敏錡)把門鎖都換了」，但法官告知，這不是職權範圍內可處理的事。

何如芸提告指出，媒體曝光王敏錡至少連續3周固定接送何欣穎聚餐或打高爾夫，2人另於2013年至2020年間共同出國超過10次，王敏錡還贈送不動產等財物給何欣穎，已侵害她的配偶權，向2人求償500萬元。

何如芸上次開庭，除聲請調閱2人入出境、財產資料，還請求傳喚同行出國友人證明2人互動。法官原定今天傳喚4名證人，卻只有1名周姓男證人到庭，何的律師擔心若先訊問周男，其他證人恐有串證之虞，法官在徵詢周男及王敏錡的律師意見後，改訂12月2日續行審理。

王敏錡及何欣穎的律師則在前次開庭澄清，何欣穎的不動產是與親戚間的正常買賣，不是王敏錡贈與，並批評何如芸透過訴訟「摸索證明」2人有不當關係，是「先射箭再畫靶」。