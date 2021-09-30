蔡政府為實現司法改革，推出「國民法官制」，但有法界人士及民間認為，此舉背棄原本承諾的「陪審團制」。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等法界人士今日於立院召開記者會表示，「國民法官制」先天設計不良，即便政府找來導演吳念真代言，也難以掩蓋當中的諸多問題，而此制度更是包著糖衣的毒藥。

鄭文龍表示，司法院近年力推「國民法官」，並耗資鉅額預算製作一系列廣告，找來吳念真合作，希望藉由名人代言提升「國民法官」的公信力，但當中卻隱藏許多問題。

鄭文龍指出，「國民法官制」的先天設計不良之處，包括挑選國民法官是採秘密制，程序不對外公開；「中間討論」無錄音、錄影，無法得知法官究竟是「釋疑」還是「教導」。而被告無法事後確認，影響被告救濟權益。

鄭文龍說，因法官掌握專業知識，因此當「國民法官」與法官討論時，涉及量刑等複雜法律問題時，最終結果恐仍是由法官主導，整體而言，「國民法官」恐成審判結果的背書角色。

鄭文龍認為，司法改革需要完善制度及配套措施，也該有完整且公開的試驗過程。司法院的制度設計到推廣，流於形式且虛有其表，「國民法官制」的模擬法庭、旁聽等等，諸多限制。

鄭文龍表示，各地法院開放程度不一，每個法院操作程度都不同，法官在審前指示或釋疑法條、制度過程，說法都不同，讓民眾一頭霧水，感想只剩「法律好難、法官好厲害」，喪失引進「國民法官制」本意。

鄭文龍指出，美國各級法院為統一規範法官對陪審員的說明，避免因解釋說法不一，造成陪審員誤解而有誤判情形，大多訂定陪審團操作手冊供參考並與審判者共同遵守。

鄭文龍說，台灣陪審團協會花了一年多的時間，將《美國第九巡迴法院刑事案件陪審團操作手冊》初步翻譯為中文，但因只是草稿，還待精進，呼籲具中英文法律專業能力者能加入校正行列，共同為思改盡一份心力。