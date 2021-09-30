清景麟建築團隊因應政府振五倍券政策，將提供一套23坪房子做為回「嘉」消費抽獎好禮。（呂妍庭攝）

清景麟建築團隊因應政府振五倍券政策，將提供一套23坪房子做為回「嘉」消費抽獎好禮。（呂妍庭攝）

高鐵國際城動土 建商捐500萬輕豪宅給嘉義縣振興消費抽獎

嘉義目前最大規模造鎮建案「高鐵國際城」今吉時開工動土，建商當場宣布，配合五倍振興券發放，加碼捐一套市價5百萬元，23坪兩房規格輕豪宅，做為回「嘉」消費抽獎好禮，協助刺激嘉義縣的消費力道。

知名建商「清景麟建築團隊」看好高鐵軌道經濟房市發展潛力，攜手南灣知名建商泰嘉開發，積極搶進嘉義高鐵及縣治特區，推出總銷百億大案，距嘉義高鐵站350公尺距離，訴求出高鐵站就到家。

今「高鐵國際城」建案動土，清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，因應政府振五倍券政策，將提供一套23坪房子做為回「嘉」消費抽獎好禮，機緣的促成是由縣議員戴光宗出面溝通協調，讓整個過程十分順利。

泰嘉開發公司董事長呂金發說，嘉義縣政府提出最吸引人的加碼方案，我們以實際行動支持在地觀光業·除輕豪宅，還有10輛gogoro電動機車，鼓勵國人多出遊、多消費，一起為振台灣經濟努力。

嘉義縣長翁章梁表示，在看好嘉義大發展建商加碼下，將有助帶動嘉義縣五倍券的消費，吸引全國各地民眾到嘉義縣消費花錢。