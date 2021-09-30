立委陳椒華台中服務處副主任徐宛鈴表示，大肚山開發嚴重誇張，何況今年就有五個案子，意即有五個產業園區同時進行開發，大肚山是台中市的肺，不適合開發產業園區。（盧金足攝）

台灣生態學會前理事長楊國禎指出，大肚山是台中市的綠地，已變一座森林，大肚山荒地變成森林卻要遭破壞，難道只要有錢賺就可以造成汙染和破壞。（盧金足攝）

立委、環團抗議大肚山設產業園區 中市府：會兼顧經濟與環境

立委陳椒華國會辦公室、台中服務處、時代力量台中黨部30日上午到台中市府廣場抗議，包括台灣生態學會等公民團體到場聲援，高舉白布條抨擊產業園區過度開發，要守護大肚山最後肺葉，要求退回開發案。市府經發局指出，該案仍須依法進行環境影響評估法及都市計畫法相關審議程序，會綜合通盤考量，希望兼顧經濟與環境需求。

立委陳椒華台中服務處與在地公民團體，今日上午到市府前表達訴求，強調在空汙瀰漫的台中盆地中，已開發過度的大肚山，仍持續興設各種產業園區。

「今年就有五案闖關，其中有兩案位於大肚山東麓」，台灣生態學會前理事長楊國禎質疑，市府繼續以開發建設製造汙染換取大肚山最後幾片維持呼吸的葉克膜。

環團不滿市府預定興設於西屯路上端的「台中東大科技產業園區」，占地近30公頃，抓緊下坡龐大居住社區與繁華商圈的水土安全，這些多半已成天然林的台糖土地及其他公有土地，卻將置換成無盡擴展的產業園區。

立法委員陳椒華台中服務處副主任徐宛鈴表示，感覺非常的無奈，但要讓台中市民知道，現在的所做所為會影響未來的生活，全台灣各處在關心環保問題，台中遇到過度開發以及產業園區開發問題，大肚山開發嚴重誇張，何況今年就有五個案子，意即有五個產業園區同時進行開發，大肚山是台中市的肺，不適合開發產業園區。

台灣生態學會前理事長楊國禎指出，他在一九九六年來到靜宜大學任教，到現在已經超過二十五年，大肚山是台中市的綠地，已變一座森林，大肚山荒地變成森林卻要遭破壞，難道只要賺錢，有錢賺就可以造成汙染和破壞。

時代力量台中黨部副執行長吳佩芸表示，爭好氣聯盟、中科汙染搜查線等公民團體憂心汙染與過度開發，針對大肚山開發案提出諸多問題以及對於台中市民的影響，要求台中市政府退回該開發案。大肚山是台中重要之淺山維生資源，應依台中市區域計畫的「大肚山綠軸」以及台中市國土計畫中的「大肚山生態保育核心」，還給市民大肚山應有的風貌和功能。

對此，市府經發局表示，該案申請人依據產業創新條例及其施行細則規定提出申請設置，經邀集相關機關辦理土地勘選後，擬具設置產業園區可行性規劃報告書及申請書、相關位置地形圖、私有土地所有權人同意文件及其他相關依法規應備置文件。

經發局指出，目前該案仍須依法進行環境影響評估法及都市計畫法相關審議程序，取得主管機關核准才可辦理產業園區設置核定審查。

另依產業創新條例第33條第4項規定，「公民營事業提具可行性規劃報告前，應舉行公聽會聽取利害關係人意見；各該公民營事業應作成完整紀錄，供相關主管機關審查參考」，針對產業園區設置，市府將考量產業需求、經濟發展、地方團體意見、各主管機關意見及產業主管機關意見等因素綜合通盤考量，希望兼顧經濟與環境需求。