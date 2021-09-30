台股上半年創歷史新高後，近期不僅單日成交量頻頻縮減，指數也「陷入迷航」。擁有百萬下載的Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布第三季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，在航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛盤整時，「十大爆紅台股榜」罕見噴出小型股，且棄船票搶車票，集中「電動車」題材，帶動化工股、第三代半導體異軍突起。

而在「五大爆紅ETF榜單」則是首次出現新面孔，中信兩檔ETF橫空入榜拿下冠、亞軍，除了中信中國高股息（00882），元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）緊接在後，顯示高股息相關ETF深受投資人青睞。

在航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛盤整時，第三季Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」少見沒有任何一檔大型股入榜，網友轉為查詢小型股，集中關注「電動車」供應鏈。

永續意識抬頭，在全球碳中和、淨零碳排政策的全力扶植下，電動車進入高速成長階段，鋰電池材料需求大增，相關技術發展成熟且進入量產經濟規模，正極材料廠美琪瑪（4721）及康普（4739）、隔離膜廠明基材（8215）、電解液添加劑廠聚和（6509），皆看好電動車的長線發展空間並積極擴展中，股價表現搶眼吸引網友目光，分別搶下第1、2、5、7名。

除了電池原料，電動車也引爆第三代半導體商機，入榜的有第3名的二極體供應商朋程（8255），積極研發碳化矽材質的金氧半場效電晶體模組等產品；第6名為車用IC為重點研發的台半（5425），今年前8月累計營收年增率達28％，近期受法人買盤青睞；以及擠身第10名的太極（4934），跨足開發碳化矽基板，若順利驗證完成，預計年底有機會進入量產。同樣受惠車用題材的還有IC測試場欣銓（3264）拿下第8名，除了新建廠房提升產能，也將持續投入車用電子、安控測試技術，爭取更多訂單。

此外，同樣入榜的還有控制IC廠創惟（6104）持續拓展到Type-C市場，並成功卡位蘋果及微軟供應鏈，受網友看好其遠距商機熱度。而矽瑪（3511），進入佳世達集團後，又併購同星科技股權，跨入商用電腦擴充基座市場帶動業績成長，上半年稅後每股盈餘（EPS）較去年同期顯著增長。

【2021年第三季十大爆紅台股榜】1.美琪瑪（4721）2.康普（4739）3.朋程（8255）4.創惟（6104）5.明基材（8215）6.台半（5425）7.聚和（6509）8.欣銓（3264）9.矽瑪（3511）10.太極（4934）

第三季Yahoo奇摩股市App「五大爆紅ETF榜單」首次出現新面孔，中信中國高股息（00882）、及中信關鍵半導體（00891）橫空入榜，分別拿下冠、亞軍。中信中國高股息（00882）成分股多為金融、地產股，近期因中國恒大危機引發市場擔憂而跌勢兇猛，引發網友關注；而在5G、電動車、智慧IoT等新科技持續突破下，拉抬半導體產業應用和需求，也造就中信關鍵半導體（00891）近期的高人氣。

再來則是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）緊接在後，在利率偏低的環境下，高股息相關ETF倍受市場青睞，投資人為追求收益進帳，選擇標的依舊傾向較高股息殖利率、持續配息、分散風險的商品。至於榜上常客-國民ETF元大台灣50（0050）則與上一季同樣維持在第5名。

【2021年第三季五大爆紅ETF榜】1.中信中國高股息（00882）2.中信關鍵半導體（00891）3.元大高股息（0056）4.國泰永續高股息（00878）5.元大台灣50（0050）