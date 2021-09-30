全球通膨危機、大陸恒大違約風暴及限電陰霾、美國債務上限等利空壟罩下，美股表現疲弱，特別是科技股，那指、費半均收黑，而台股30日出現V轉走勢，在觸及16767點低點後反彈，目前翻紅上漲45點，暫報16899點，指標股台積電（2330）一度觸575元低價，但目前回到580元附近，聯電（2303）則小漲1.27％，股價暫報63.8元。

據第一金投顧晨訊指出，在美中等國際利空籠罩之下，指數面臨月、季線壓力順勢修正，利空消息待消化及觀察，短線上震盪恐加劇，近期變數除了大陸恒大風暴、限電限產之外，美國亦有總體經濟面的不確定性，指數預估偏空震盪，然時序將進入10月，上市櫃公司9月營收將陸續公告，且下半年為電子旺季，且部分IC設計仍受限於晶圓成本上升而有漲價空間，盤面亮點可留意低基期、營收亮眼、明年成長性明確之電子股，有拉回再擇機逢低布局。