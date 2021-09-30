有媒體今日報導指1名華航林姓副機師，結束值勤後應進行「5＋9」管理，卻違反規定多次攜帶非同住朋友回家群聚，還瞞著未婚妻讓空姐留宿過夜。華航證實該機師於居檢期間外出違規事證明確，按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格。

根據《鏡週刊》報導指出，華航林姓副機師工作約5、6年，甚至有1名訂婚並公開宴客的未婚妻，卻違反檢疫規定帶人回家，還疑似與其他航空公司的空姐過夜，遭人檢舉到民航局。

機組人員身分特殊，容易被社會放大檢視，疫情期間卻多次出包，民航局曾數次發文或邀集航空公司開會，耳提面命務必落實約束員工遵守檢疫規定。

中華航空表示，公司已完成調查，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格，會在30日總公司召開的人評會做出決議，嚴懲不貸。

民航局也說明，已著手調查，除請華航查證，並請轄區警方協助調閱社區與路口監視畫面。