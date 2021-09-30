生產「蝦味先」的老字號零食商裕榮食品2017年遭檢舉使用過期3年柴魚粉等原料，犯罪所得2548萬餘元。一審判88歲老董洪宗喜2年、公司罰金3000萬元。二審洪男改判1年8月，公司改罰1974萬元，餘2名被告獲判緩刑，經上訴後遭最高法院駁回定讞，高齡88歲的老董將發監執行。

高雄地方法院一審判蘇姓廠長2年10月、謝姓採購經理2年6月、廖姓副廠長無罪。二審合議庭認為原判決不當之處有三，一為洪男、蘇男、謝男等人並非故意製造、販賣過期零食，二為不法獲利經估算為1974萬元，三為洪、蘇、謝男製造銷售過期零食的犯行，應以集合犯之一罪論處較為公允合理。 基於上述理由，二審也改判蘇男2年，宣告緩刑3年，需支付國庫80萬元﹔謝男1年10月，宣告緩刑3年，需支付國庫60萬元。

但洪宗喜不服提出上訴，最高法院審理後，30日駁回上訴定讞，洪宗喜將入獄服刑。

事發當時，裕榮曾發出道歉聲明，指是同仁誤將逾期的柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料存放倉庫，才導致誤用。

檢方查出，裕榮負責人洪宗喜、蘇姓廠長、謝姓採購經理、廖姓副廠長四人涉嫌從2014年5月間起，為降低成本，放任員工自倉庫內領取已逾有效日期1至3年不等之製造「蝦味先」調味粉使用之無水檸檬酸、柴魚粉等食品添加物及原料，及製造「發芽大豆養生粉（紅麴）」之原料紅麴粉後，製造「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「大豆發芽養生粉（紅麴）」等五項產品。

檢方估算，裕榮以每包10元不等之價格，販售予不知情全台百貨公司、超市、商場、零售業者，再轉售予不知情之通路商及不特定消費者，共賣出254萬8012包，以批發價格每包約10元計算，至少詐得2548萬120元。

事件爆發後，高市衛生局勒令裕榮暫時停業，並查扣2371公斤產品和原料、開罰720萬元。高雄高等行政法院認為一事不二罰，判衛生局敗訴並返還罰金。